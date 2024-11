Plenária do Fórum Ambiental em Rio das Ostras discutirá soluções sustentáveis e apoio comunitário - Foto: Douglas Smmithy

Plenária do Fórum Ambiental em Rio das Ostras discutirá soluções sustentáveis e apoio comunitárioFoto: Douglas Smmithy

Publicado 04/11/2024 09:20 | Atualizado 04/11/2024 09:20

Rio das Ostras - Rio das Ostras se prepara para sediar uma grande mobilização em defesa do meio ambiente. No próximo sábado (9), o Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática reunirá a população, representantes de movimentos sociais e lideranças locais para discutir soluções em prol da preservação ambiental e da justiça climática. O evento será realizado na sede da Pescarte, em Nova Esperança, das 9h às 12h, e busca aprovar uma Carta Compromisso que será entregue às próximas lideranças do município.

A plenária abordará a criação de um plano de ações concretas para frear os impactos ambientais na região. Na ocasião, haverá também a eleição de uma nova coordenação do Fórum, que ficará responsável por liderar o movimento e garantir que as demandas da sociedade civil cheguem às autoridades. A presidente do Cepro, Guilhermina Rocha, ressaltou a importância dessa iniciativa como um marco para a participação cidadã em questões ambientais: “Estamos criando um canal direto entre a população e o poder público para fazer valer a nossa voz em defesa do futuro da cidade e do planeta.”

Já a coordenadora do Fórum, Brenda Iolanda, enfatiza a importância do envolvimento das comunidades pesqueiras e de outros setores afetados pelas mudanças climáticas: “Queremos que as áreas mais vulneráveis tenham poder de fala e sejam integradas nas decisões. Esta é uma iniciativa de todos que acreditam que é possível e necessário um caminho sustentável e justo para nossa cidade.”

A organização do evento convida todos os cidadãos a se juntarem a esse diálogo e contribuírem para a construção de políticas que promovam o equilíbrio ecológico e o bem-estar de todos. A participação é aberta ao público e gratuita.