UFF sedia workshop internacional de preservação de patrimônio com foco em técnicas de datação avançada - Foto: Ilustração

UFF sedia workshop internacional de preservação de patrimônio com foco em técnicas de datação avançadaFoto: Ilustração

Publicado 05/11/2024 05:54

Rio das Ostras - A Universidade Federal Fluminense (UFF) deu início a um workshop em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), com foco na preservação do patrimônio cultural e ambiental da América Latina. O evento, que se estende até o dia 8 de novembro, acontecerá no Instituto de Física da UFF e será liderado pelas professoras Kita Macario, Carla Carvalho e Fabiana Oliveira.

Durante o workshop, especialistas discutirão as mais recentes inovações na técnica de datação por Radiocarbono com Espectrometria de Massa com Aceleradores de Partículas (14C-AMS). Esta tecnologia será o ponto central das atividades, trazendo um espaço para o compartilhamento de tendências e desafios no campo, além de treinamento especializado. Participarão do evento profissionais como curadores de museus, arqueólogos e cientistas das áreas de Ciências Terrestres, Ambientais e Patrimoniais.

O Laboratório de Radiocarbono (LAC-UFF), pioneiro na América Latina com estrutura completa para a técnica 14C-AMS, será o palco principal desse encontro de conhecimento e capacitação.