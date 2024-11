Em cada ponto, equipes do Procon estarão disponíveis para orientar e tirar dúvidas - Foto: Ilustração

Em cada ponto, equipes do Procon estarão disponíveis para orientar e tirar dúvidasFoto: Ilustração

Publicado 08/11/2024 10:29

Rio das Ostras - Para garantir que todos os consumidores tenham acesso fácil aos serviços, o Procon Rio das Ostras realizará atendimentos itinerantes durante o mês de novembro. As ações visam descentralizar o atendimento e aproximar o órgão de proteção ao consumidor das comunidades mais distantes da sede. Serão quatro paradas: dia 13, na Escola Municipal Enedina Fidélis Moreira, no Mar do Norte; dia 19, no Cras Central, em Nova Cidade; dia 26, na Praça Waldemar Alves Barcelos, em Cantagalo; e, no dia 29, na Praça José Pereira Câmara, no Centro, com atenção especial para a “Black Friday”.

Em cada ponto, equipes do Procon estarão disponíveis para orientar e tirar dúvidas sobre direitos nas relações de consumo, especialmente em um mês de grande movimento no comércio. Esta é uma oportunidade para que os moradores tenham suporte e informações diretas sobre como lidar com problemas como fraudes, abusos nos preços e demais dificuldades no consumo.

A iniciativa reforça o compromisso do Procon Rio das Ostras em proteger e educar o consumidor, facilitando o acesso à informação e garantindo que todos tenham uma experiência de compra mais segura. Especialmente na Black Friday, o atendimento itinerante no Centro busca conscientizar e orientar os consumidores sobre cuidados para evitar golpes e ofertas enganosas.