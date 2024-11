Evento, gratuito e aberto ao público, será realizado a partir das 17h na Boca da Barra - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 19/11/2024 11:14

Rio das Ostras - Neste domingo (24), os moradores de Rio das Ostras poderão desfrutar de um espetáculo musical de alto nível com o show "Esperança de um Novo Tempo", que reunirá os 13 finalistas da edição 2024 do Festival de Talentos. Com mais de 20 anos de história, o evento tem sido uma plataforma para o lançamento de novos artistas na cena musical local.

Durante a apresentação, os finalistas interpretarão as canções que marcaram suas trajetórias até aqui. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado a partir das 17h na Boca da Barra.



Os finalistas que subirão ao palco incluem: Júlia Valverde, Gaby Ferro, Gabriela Valasco, Jersika Faustino, Jessica Campos, Lu Nunes, Haras, Paulo Davi, Ruan Solis, Maria Isabel, Rafa Filgs, Jac Esteves e Tito.



Vale ressaltar que a grande final do festival acontecerá no dia 29 de novembro, a partir das 19h, na Praça do Mariléa, com o vencedor levando o prêmio de R$10 mil.