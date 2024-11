O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 123ª DP, onde o caso foi registrado e segue em análise - Foto: Divulgação

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 123ª DP, onde o caso foi registrado e segue em análiseFoto: Divulgação

Publicado 17/11/2024 11:14

Rio das Ostras - Na Rua Vinícius de Moraes, bairro Recanto, em Rio das Ostras, policiais da guarnição local detiveram um homem suspeito de tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (15).

O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à 123ª DP, onde o caso foi registrado e segue em análise Foto: Divulgação

A ação foi desencadeada após informações que indicavam que um indivíduo branco, vestindo uma camisa do Flamengo e boné preto, estaria comercializando entorpecentes próximo ao depósito "Armazém das Bebidas".Durante a abordagem, os agentes encontraram 1 pino de cocaína e R$ 25,00 com o suspeito. Após buscas no local, localizaram uma sacola escondida dentro de um cano na calçada, contendo 55 pinos de cocaína e 13 buchas de maconha.