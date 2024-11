Policiais prenderam o autor de um furto de dois veículos ocorrido na madrugada anterior em um lava-jato - Foto: Divulgação

Publicado 16/11/2024 10:48 | Atualizado 16/11/2024 10:48

Rio das Ostras - Na sexta-feira (15), agentes do 32º Batalhão da Polícia Militar, com base em informações privilegiadas, localizaram e prenderam o autor de um furto de dois veículos ocorrido na madrugada anterior em um lava-jato. A ocorrência envolveu uma motocicleta Yamaha Nmax (placa SQY3B75) e um Volkswagen Polo prata (placa QWZ0C75).

Após diligências no local indicado, a guarnição do PATAMO encontrou o suspeito, que confessou o crime e revelou o paradeiro da motocicleta. Com apoio da APREV Âncora, o carro foi posteriormente localizado na Avenida dos Coqueiros.

Os veículos recuperados e o autor foram apresentados na 128ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.