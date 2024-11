Material apreendido pela Polícia Militar em ação preventiva - Foto: Divulgação

Publicado 15/11/2024 20:09

Rio das Ostras - Durante patrulhamento no bairro de Rio das Ostras, uma equipe do RAS MPTRAN avistou um casal em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, um dos suspeitos fugiu, pulando muros e deixando para trás uma carteira com documentos, um celular e dois pinos de substância semelhante à cocaína.

Após buscas na região, a guarnição localizou, em um aterro próximo, uma sacola contendo 21 pinos de cocaína, totalizando 23 unidades apreendidas. Embora o suspeito não tenha sido encontrado, os materiais foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.

A Polícia Militar reforça a importância de denúncias anônimas para auxiliar no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança pública.