Durante todo o mês, unidades de saúde tem programação voltada para a conscientização do público masculino - Foto: Ilustração

Publicado 12/11/2024 15:07

Rio das Ostras - Durante o mês de novembro, as unidades de saúde de Rio das Ostras estão intensificando suas atividades de conscientização voltadas para a saúde integral do homem. Organizada pela Secretaria de Saúde, a campanha promove palestras, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e testes rápidos de hepatite e HIV. A agenda de atendimento médico para homens também foi ampliada, incluindo consultas, exames específicos e cuidados odontológicos.

As ações têm como foco a prevenção, diagnóstico precoce e o cuidado com doenças que afetam a população masculina, com destaque para o câncer de próstata. Este tipo de câncer, que é um dos mais frequentes entre homens, causou 17 mil óbitos no Brasil em 2023, segundo o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

Medidas preventivas também são incentivadas durante a campanha. Os profissionais de saúde destacam a importância de uma dieta rica em frutas e vegetais, evitar gorduras de origem animal, praticar atividades físicas e controlar doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Reduzir o consumo de álcool e evitar o tabagismo também são passos fundamentais para reduzir o risco de câncer de próstata.