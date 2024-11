Conferência visa debater e planejar ações para enfrentar a crise climática em Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/11/2024 10:36

Rio das Ostras - Rio das Ostras se prepara para sediar a 14ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, no dia 30 de novembro, com um tema urgente: “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica.” O evento acontecerá das 8h às 17h no Parque dos Pássaros, no Jardim Mariléa, e buscará unir representantes da sociedade civil, órgãos ambientais e a comunidade para definir propostas e eleger delegados para a etapa estadual, prevista para março de 2025 no Rio de Janeiro.

O encontro abordará cinco eixos essenciais: mitigação de emissões, adaptação a desastres, justiça climática, transformação ecológica, e governança e educação ambiental. Cada eixo temático será debatido por grupos de trabalho, que vão desenvolver duas propostas prioritárias para enfrentar a crise climática localmente.

Antes da conferência, a cidade realiza pré-conferências online nos dias 26 e 28 de novembro, com palestras de especialistas e debates que antecipam os principais pontos a serem discutidos. Para quem deseja participar, as inscrições podem ser feitas online ou presencialmente no dia do evento.