Lama e buracos tomam conta da Rua Bogavilli, dificultando a vida dos moradores do bairro ÂncoraFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/11/2024 20:16

Rio das Ostras - A chuva tem causado transtornos severos para moradores de Rio das Ostras, especialmente na Rua Bogavilli, no bairro Âncora, onde lama e buracos tomam conta das vias. Sem calçamento e com muita água acumulada, a rua fica impraticável para pedestres e veículos, prejudicando o deslocamento seguro da população.

A situação é crítica: em dias de sol, a poeira invade as casas; na chuva, a lama se espalha. Sem condições de trafegar, motoristas de vans têm evitado a área, forçando os moradores a caminharem longas distâncias até o transporte público. “Do jeito que está, não tem como ficar. A lama e os buracos impedem que o transporte chegue até aqui”, desabafou um morador do bairro, que enfrenta dificuldades diárias com a infraestrutura precária.

Sobre o problemas citados na matéria, a equipe de reportagem do jornal O DIA – Projeto Cidades, entrou em contato com a Prefeitura de Rio das Ostras, que não respondeu sobre o caso.

