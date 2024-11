Apreensão de drogas e prisão de suspeitos em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 10:47

Rio das Ostras - Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas em Rio das Ostras, a Polícia Militar apreendeu grande quantidade de entorpecentes na localidade do Âncora. Após receber informações privilegiadas, a guarnição se dirigiu à Rua Costazul do Marfim, onde dois suspeitos, que se correspondiam às características repassadas, foram vistos em atitude suspeita.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos tentaram fugir. Durante a perseguição, um dos suspeitos foi observado escondendo uma sacola em um terreno baldio. A equipe conseguiu capturar ambos os homens pouco depois, sendo que um deles portava apenas um telefone celular e afirmou ser "apenas o olhar" (informante). Já o outro, que não possuía objetos ilícitos, foi identificado como o responsável por esconder a sacola com drogas no mato.

Dentro da sacola, foram encontrados entorpecentes embalados e prontos para venda. Seguindo as informações obtidas, a guarnição se dirigiu ao Morro do Barbudo, onde localizou uma residência que abrigava mais dois indivíduos traficando. Após autorização da moradora, as buscas na casa resultaram na apreensão de uma mochila cheia de drogas. Todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.