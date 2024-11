Material apreendido pela polícia durante ação no bairro Nova Aliança - Foto: Reprodução

Publicado 23/11/2024 09:22

Rio das Ostras - Uma ação policial no bairro Nova Aliança resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de um homem suspeito de tráfico. Durante patrulhamento, agentes perceberam o comportamento estranho do indivíduo, que mudou de direção ao avistar a viatura. Ao ser abordado, o suspeito confessou portar drogas, dizendo: "Perdi, meu chefe, a carga tá na cueca."

Após revista pessoal, os policiais encontraram uma sacola com 35 pinos de cocaína identificados com a inscrição "CV PÓ R$10" e 21 buchas de maconha marcadas como "CV BRABA R$20". O suspeito admitiu que atuava no tráfico para um criminoso conhecido na área.

Conduzido à delegacia, ele foi autuado por tráfico de drogas e associação criminosa. A operação foi realizada dentro dos protocolos de segurança, incluindo o uso de algemas, conforme regulamentação.

