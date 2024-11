Polícia Militar recupera 25 facas possivelmente furtadas em Rio das Ostras; casal foi levado para a delegacia. - Foto: Divulgação

Polícia Militar recupera 25 facas possivelmente furtadas em Rio das Ostras; casal foi levado para a delegacia.Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2024 11:19

Rio das Ostras - Uma ocorrência inusitada movimentou o bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras. Um casal foi detido em posse de 25 facas novas e ainda embaladas, após denúncia de furtos em comércios da região. O caso foi registrado na 128ª Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi informada pelo fiscal de dia da 3ª Companhia do 32º BPM, por meio de um vídeo compartilhado via WhatsApp funcional, que mostrava o suspeito em ação. Durante o patrulhamento pela Rodovia Amaral Peixoto, os policiais localizaram o indivíduo identificado no vídeo, . Pouco depois, sua companheira, se aproximou e também foi abordada.

Ao revistar o casal, os agentes encontraram as facas. Questionados, eles alegaram que haviam adquirido o material na cidade do Rio de Janeiro, mas não apresentaram provas ou notas fiscais que sustentassem a versão. Diante da suspeita de furto, ambos foram encaminhados à delegacia para que a autoridade policial apurasse os fatos.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, com moradores comentando a ousadia da dupla e cobrando maior segurança para os comerciantes locais.