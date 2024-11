A FLIC de Rio das Ostras oferece uma programação diversificada que celebra a cultura local, com atividades para todos os públicos - Foto: Ilustração

Rio das Ostras - A Festa de Literatura e Cultura de Rio das Ostras (FLIC) será realizada no Centro Cultural de Educação Popular (Cepro) com uma programação imperdível, celebrando a rica cultura local e a recente conquista de ser oficialmente reconhecida como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A aprovação unânime do Projeto de Lei 2639/2023, de autoria da deputada Marina do MST (PT), fortaleceu ainda mais a relevância do evento para a cultura fluminense.

De acordo com o idealizador do evento, Leonardo Medeiros, "a FLIC nasceu como um sonho de valorização cultural e hoje é um símbolo de resistência e inclusão". Ele ressaltou ainda que o reconhecimento como patrimônio imaterial reforça o compromisso de transformar vidas por meio da arte.

A programação será intensa e acontecerá das 9h às 20h, com atividades para todos os gostos, como apresentações teatrais, oficinas, rodas de conversa, exposições e lançamentos de livros. Guilhermina Rocha, presidente do Cepro, destacou a importância da FLIC como um espaço para a troca de saberes e fortalecimento da identidade local: "Aqui, cultura e comunidade se encontram para criar algo transformador."

Programação completa:

Sexta-feira, 22 de novembro

Manhã:

- 9h: Abertura oficial

- 9h30: Apresentação teatral "Num conto... Eu me encontro"

- 10h: Roda de conversa "Cultura e Juventude: o futuro que queremos"

- 10h30: Oficina de turbantes com Claudia Faiete

- 11h: Intervenção Basquete e Poesia com WG

- 11h: Oficina de grafite com Popeye (Projeto Casa dos Artistas)

- 11h30: Apresentação musical Batidão da Arte

Tarde:

- 13h: Oficina de escrita criativa com Gil Lourenço

- 14h: Oficina de marcadores de livro com Luciana Cavalcanti

- 14h: Mini desfile "Valorização da Consciência Negra" com a E.M. Ondina

- 14h30: Contação de história com a E.M. Ondina

- 15h: Lançamento de livros de autores independentes

- 16h: Lançamento do livro *Mosaico Riostrense*

Noite:

- 17h: Roda de conversa "Mulheres Negras contam suas histórias"

- 18h30: Roda de conversa "Hip Hop: 50 anos de voz, ritmo e revolução"

- 19h30: 2ª edição do Slam de Poesia – Vozes da Guerrilha

Sábado, 23 de novembro

- 10h: Apresentação de Tais Colmenero com a oficina *A vida é uma dança*

- 10h30: Oficina "Cartas para Carolina Maria de Jesus"

- 12h: Brincando com Palhaço Sorriso

- 13h30: Lançamento do livro *Mosaico Riostrense*

- 14h: Lançamento do livro *Contos de Grete*

- 14h30: Debate sobre Cultura Inclusiva: A representatividade de PCDs nas artes

- 15h: Exibição do documentário *Transformação* sobre a história do Cepro

- 15h30: Lançamento de livros de autores independentes

- 16h30: Maratona de contação de histórias

- 17h30: Apresentação de JB MC

- 18h: Vini Twice

- 18h30: Afro Karma

- 19h: Sarau Temático com batalha de rima – *50 anos de Hip Hop*