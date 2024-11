Cláudia Falcão homenageia Elza Soares com clássicos inesquecíveis; Thati Dias apresenta show que mistura jazz, samba e R&B em uma jornada musical intimista - Foto: Ilustração

Cláudia Falcão homenageia Elza Soares com clássicos inesquecíveis; Thati Dias apresenta show que mistura jazz, samba e R&B em uma jornada musical intimistaFoto: Ilustração

Publicado 19/11/2024 16:26 | Atualizado 19/11/2024 16:29

Rio das Ostras - Nesta terça-feira (19), véspera do Dia da Consciência Negra, a Fundação Rio das Ostras de Cultura promove uma noite de celebração e reflexão na Concha Acústica da Praça São Pedro. A partir das 19h30, os shows de Cláudia Falcão e Thati Dias destacam a riqueza da cultura afro-brasileira e sua contribuição para a história nacional.

Abrindo a programação, Cláudia Falcão, acompanhada por Jefferson Ferreira, Luiz Felipe, Leandro Márcio, Denison Caminha e Diogo Spadaro, apresenta um tributo à icônica Elza Soares. O repertório inclui sucessos como "Malandro" e "Devagar com a Louça", celebrando a trajetória da artista como símbolo de resistência, empoderamento e luta antirracista.

Na sequência, Thati Dias traz ao palco o show "Soturna", inspirado em seu álbum homônimo. A apresentação mistura MPB, samba, jazz, R&B, soul e trip-hop, compondo uma jornada musical profunda e íntima. Além de suas canções autorais, Thati interpreta clássicos como "Cobra Criada", "Ladeira da Preguiça" e "Take Five", acompanhada por sua banda completa.

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, homenageia a memória de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo de luta pela liberdade dos negros escravizados. A data, criada na década de 1970, reforça a importância da resistência e da valorização da cultura afrodescendente no Brasil, país com mais de 110 milhões de negros, segundo o IBGE.

A noite promete emoção e reflexão, unindo música e memória em um evento gratuito e aberto ao público.