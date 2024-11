Prisão de acusado de abuso sexual em creche domiciliar destaca a urgência de denunciar e proteger as crianças - Foto: Ilustração

Prisão de acusado de abuso sexual em creche domiciliar destaca a urgência de denunciar e proteger as criançasFoto: Ilustração

Publicado 19/11/2024 12:40

Rio das Ostras - No último domingo (17), um homem foi preso em Rio das Ostras após ser acusado de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos em uma creche que funcionava na residência do suspeito. O acusado, que era marido da responsável pelo estabelecimento, foi detido após denúncia da mãe da vítima, que percebeu sinais de toques inadequados em sua filha.

A prisão foi realizada por agentes da 128ª Delegacia de Polícia (DP), que iniciaram as investigações após o registro do boletim de ocorrência. A denúncia foi fundamental para que a polícia tomasse as medidas necessárias para proteger a vítima e buscar justiça. O Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) da delegacia deu sequência às apurações, que resultaram no pedido de prisão preventiva do suspeito.

Com o mandado expedido, a polícia localizou o homem em sua residência no bairro Recanto e o deteve. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. As investigações continuam para verificar se outras crianças possam ter sido vítimas do acusado.

Este caso é um alerta sobre a importância da denúncia imediata diante de qualquer suspeita de abuso sexual infantil. A proteção das crianças deve ser uma prioridade de todos. Quando a violência sexual é identificada e reportada, é possível evitar que mais vítimas sofram nas mãos de agressores.