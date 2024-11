Drogas apreendidas no Beco Quatro em operação que terminou com a prisão de suspeito - Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2024 11:27

Rio das Ostras - Uma operação policial no Beco Quatro, localizado na região do Serramar, resultou na apreensão de drogas e na prisão de um homem com histórico de crimes graves. Durante patrulhamento, agentes abordaram o suspeito e encontraram com ele pequenas quantidades de cocaína, maconha e crack embaladas com inscrições ligadas a uma facção criminosa.

O indivíduo resistiu à abordagem, entrando em luta corporal e tentando fugir para o quintal de uma residência. Durante a perseguição, ele chegou a investir contra um dos agentes, tentando desarmá-lo, mas foi contido com o uso progressivo da força. Nas proximidades, a polícia localizou mais entorpecentes semelhantes aos encontrados com o suspeito: 23 pinos de cocaína, 23 tabletes de maconha e 11 porções de crack.

Além da resistência, o homem tentou subornar os policiais com R$ 5 mil para ser liberado. Após sua negativa, o acusado ameaçou acusar os agentes de extorsão. A situação se agravou com a aglomeração de populares, que tentaram intimidar a equipe, chegando a subtrair o relógio de um dos agentes.

A ocorrência mobilizou reforços e, após o tumulto, o acusado e os policiais foram levados ao pronto-socorro devido aos ferimentos causados pela resistência. O homem, que possui uma longa ficha criminal, incluindo tráfico de drogas e tentativa de homicídio, foi preso e autuado por tráfico, associação ao tráfico, corrupção ativa e resistência.