Dudu Lima Trio promete uma noite de sofisticação musical e emoção na Concha Acústica de Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Dudu Lima Trio promete uma noite de sofisticação musical e emoção na Concha Acústica de Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 23/11/2024 09:50

Rio das Ostras - Neste sábado, 23, Rio das Ostras recebe mais uma edição do Projeto Rio das Ostras Instrumental, trazendo shows imperdíveis para o público na Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro. As apresentações começam às 17h30 e são gratuitas.

O destaque da noite é o Dudu Lima Trio, comandado pelo renomado contrabaixista e compositor mineiro. Reconhecido por sua técnica singular, Dudu transforma o contrabaixo em instrumento solista, encantando plateias no Brasil e no exterior. O repertório combina composições autorais, como Rapadura é doce, mas não é mole não, e versões instrumentais de clássicos da música universal.

Na sequência, a cantora Thati Dias sobe ao palco com sua voz marcante e versatilidade. Ela conduz o público em uma viagem por jazz, samba e MPB, interpretando canções que refletem sua técnica apurada e criatividade musical.