Carlos Augusto Balthazar e aliados celebram aprovação das contas e reafirmam compromisso com gestão responsável e transparenteFoto: Ilustração

Publicado 11/12/2024 13:53

Rio das Ostras - A Justiça Eleitoral confirmou a aprovação das prestações de contas do prefeito eleito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Carvalho Balthazar, de seu vice, Fábio Simões Leite, e de todos os vereadores eleitos pela coligação Rio das Ostras Feliz de Novo. O resultado reflete a gestão cuidadosa e transparente dos recursos provenientes de fundos públicos e doações privadas durante a campanha eleitoral.

O advogado Renato Vasconcellos, coordenador jurídico da coligação, destacou que o sucesso foi fruto do trabalho rigoroso de uma equipe composta por profissionais de contabilidade e advocacia, além de um suporte administrativo dedicado. Ele ressaltou que, desde o período de filiação partidária, Carlos Augusto enfatizou a importância de capacitar candidatos e colaboradores para evitar reprovações das contas.

A diplomação dos eleitos está marcada para o próximo dia 16. Todos seguiram à risca as orientações jurídicas e contábeis, demonstrando responsabilidade e respeito pelos recursos eleitorais. Carlos Augusto também lembrou as reuniões frequentes realizadas para alinhar estratégias e reforçar o compromisso com a legalidade, destacando a participação ativa de toda a equipe.