Thiago Yyoo promete transformar a orla de Costazul em um verdadeiro Carnaval baianoFoto: Ilustração

Publicado 26/12/2024 19:22 | Atualizado 26/12/2024 19:22

Rio das Ostras - Neste sábado (28), Rio das Ostras será tomada pelo ritmo contagiante do Bloco do Yyoo, liderado pelo cantor Thiago Yyoo. Com sua energia inconfundível e repertório recheado de axé e música baiana, o artista promete transformar a esquina da Avenida Roberto Silveira com a orla de Costazul em um grande palco de festa e celebração, a partir das 13h.

O evento marca uma prévia carnavalesca que une a essência do Carnaval da Bahia ao calor do verão carioca, criando um ambiente perfeito para moradores e turistas que desejam começar as comemorações de fim de ano em grande estilo. Thiago Yyoo, conhecido por sua presença vibrante no trio elétrico, garante uma experiência musical inesquecível, com sucessos que convidam o público a cantar e dançar sem parar.

Além de celebrar a música e a cultura brasileira, o Bloco do Yyoo reforça o espírito de união e alegria que caracteriza o verão. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, da Rádio Energia FM e da Band TV, reforçando o compromisso com eventos de qualidade que valorizam a diversidade cultural.