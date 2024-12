Drogas apreendidas durante ação policial na Praia de Costa Azul, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Drogas apreendidas durante ação policial na Praia de Costa Azul, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 23/12/2024 12:23

Rio das Ostras - Uma operação policial realizada na Praia de Costa Azul, em Rio das Ostras, resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas. Segundo informações recebidas previamente pela polícia, os acusados, um com camisa cinza e tatuagem no rosto e outro com camisa do Flamengo e cabelo vermelho, estavam comercializando entorpecentes na orla da praia.

Ao avistarem a viatura, os suspeitos tentaram fugir em direção ao mar, mas foram rapidamente interceptados pelos agentes. Durante a abordagem, os homens confessaram atuar sob as ordens de um traficante conhecido como "Surfista", apontado como chefe da organização criminosa na região. Eles também indicaram o local onde escondiam o material ilícito.

A operação resultou na apreensão de 110 pinos de cocaína e 41 buchas de maconha. Os acusados e as drogas foram encaminhados para a 128ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e demais procedimentos legais.