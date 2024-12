Fiscalização na RJ-106 busca reforçar segurança viária em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Fiscalização na RJ-106 busca reforçar segurança viária em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2024 16:36

Rio das Ostras - Uma operação de ordem pública e fiscalização de trânsito foi realizada na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no Trevo de Rio das Ostras, no Jardim Campomar, seguindo a determinação da Coordenação do PROEIS PMRO. A ação visou garantir a segurança de moradores e turistas que utilizam o trecho.

Durante a operação, 18 autos de infração foram emitidos e sete veículos acabaram apreendidos e encaminhados ao depósito público municipal. Entre os casos registrados, uma motocicleta foi removida pela falta de placa e documentação obrigatória. O condutor foi conduzido à 128ª Delegacia de Polícia para avaliação pela autoridade policial, devido à prática de manobras perigosas.

A ação faz parte de um esforço conjunto para promover o cumprimento das normas de trânsito e manter a ordem em áreas de intenso movimento.