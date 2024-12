Elenco do Auto de Natal 2024 se prepara para emocionar o público no Teatro Joel Barcellos - Foto: Ilustração

Elenco do Auto de Natal 2024 se prepara para emocionar o público no Teatro Joel BarcellosFoto: Ilustração

Publicado 21/12/2024 10:57 | Atualizado 21/12/2024 11:03

Rio das Ostras - Neste domingo (22), o Teatro Municipal Joel Barcellos será palco da emocionante versão 2024 do Auto de Natal, intitulada “Reencontros”. O espetáculo, que tem entrada gratuita, terá duas sessões, às 19h e às 21h, com ingressos limitados a 260 pessoas por apresentação, respeitando a capacidade máxima da unidade.

A peça narra a história de um grupo de amigos que se reúne para celebrar o Natal, revisitando memórias de apresentações anteriores do Auto de Natal e redescobrindo novos sentidos para a vida e o espírito natalino. A narrativa é conduzida por momentos de emoção, nostalgia e aprendizado, destacando os valores da amizade e da esperança.

A acessibilidade também ganha destaque no evento. Ambas as sessões contarão com tradução simultânea em Libras, garantindo que pessoas com deficiência auditiva possam aproveitar integralmente o espetáculo.

Com direção de Marcela Jorge e Tiago Mavieiro, que também assina a dramaturgia, o elenco reúne talentos como Henrique Haddefinir, Cláudia Byspo, Marcelo Evangelista, Carlos Henrique Pimentel, Norma Maia e Eliane Soares. A produção foi realizada por meio de edital público e conta com patrocínio da administração municipal.