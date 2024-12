Drogas e dinheiro apreendidos durante ação policial em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 23/12/2024 12:14

Rio das Ostras - Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na Rua 16, bairro Nova Aliança, em Rio das Ostras. A ação foi conduzida pela guarnição do Patamo da 3ª Companhia, que atuou com base em informações que apontavam a prática ilícita no local.

Ao avistar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente contido graças a um cerco tático. Durante a abordagem, foram encontrados em sua posse R$ 80 em espécie e três pinos de cocaína, pesando seis gramas. Em uma busca detalhada nas proximidades, os policiais localizaram uma carga maior de entorpecentes que seria comercializada.

O indivíduo foi levado à 128ª Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais. A polícia segue intensificando operações na região, reforçando o combate ao tráfico de drogas.