Polícia apreende drogas escondidas em hidrômetro durante ação no Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Publicado 29/12/2024 16:09

Rio das Ostras - Uma operação realizada pela equipe de patrulhamento da polícia militar resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. A ação aconteceu após denúncias feitas por moradores, que informaram sobre a presença de um indivíduo utilizando camisa do Barcelona e atuando no tráfico em frente a uma barbearia na Rua Goiás.

No local, a guarnição abordou o suspeito, localizando com ele duas mariolas de maconha e um aparelho celular. Em continuidade à ação, os agentes verificaram o hidrômetro indicado na denúncia, onde encontraram uma sacola plástica contendo nove pinos de cocaína.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 128ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão para as medidas legais cabíveis.