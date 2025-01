Vazamento de esgoto no bairro Âncora é alvo de fiscalização em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 04/01/2025 13:09

Rio das Ostras - Uma força-tarefa liderada pela Secretaria de Meio Ambiente de Rio das Ostras foi às ruas do bairro Âncora para fiscalizar um vazamento de esgoto que há mais de 90 dias afeta a Rua dos Bougainvilles. A ação contou com apoio da Guarda Ambiental, da Subsecretaria de Serviços Públicos e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em resposta a denúncias da comunidade.



O problema, atribuído à concessionária responsável pela rede de esgoto, foi classificado como grave e já motivou notificações administrativas. A situação poderá resultar em sanções caso não seja resolvida com urgência. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) também foi acionada, reforçando a pressão sobre a empresa para adotar providências.



Durante a operação, as autoridades destacaram que o vazamento de esgoto in natura configura crime ambiental e afeta diretamente a saúde pública e os recursos naturais. Além disso, o subsecretário de Serviços Públicos enfatizou a importância da união entre órgãos municipais no enfrentamento de problemas ambientais.



Moradores do Âncora relatam dificuldades causadas pelo mau cheiro e pela contaminação, que comprometem áreas públicas e o dia a dia da população. Eles cobram uma solução definitiva e criticam a demora no atendimento das demandas já apresentadas.



A Secretaria de Meio Ambiente reforçou que novas denúncias de crimes ambientais podem ser feitas por meio dos canais oficiais do município. A equipe de reportagem do jornal O DIA tenta contato com a concessionária para obter um posicionamento sobre o caso. Até o momento, a empresa não se manifestou. A situação segue sob monitoramento pelas equipes municipais, que acompanham os desdobramentos para garantir as medidas necessárias.