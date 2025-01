Fiscalização nas praias busca equilíbrio entre organização urbana e concorrência justa - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2025 15:36

Rio das Ostras - Uma operação de fiscalização intensificada nas praias de Costazul, Areias Negras e no Centro trouxe foco renovado ao ordenamento urbano e à organização do comércio ambulante. Com o objetivo de regularizar atividades e proteger os comerciantes legalizados, as ações abrangeram diversas frentes, incluindo orientação, notificação de irregularidades e fiscalização de veículos estacionados em desacordo com as normas.



A mobilização envolveu equipes especializadas em segurança e fiscalização, que inspecionaram pontos críticos e áreas de maior circulação de visitantes. A abordagem incluiu o diálogo com os ambulantes, destacando a importância de licenças e autorizações para atuação legal. Trailers instalados sobre calçadas e veículos articulados em áreas de orla foram alvos de análise, com foco na adequação às regras de trânsito e ao uso do espaço público.



A iniciativa atende a um antigo apelo dos comerciantes legalizados, que enfrentam prejuízos devido à concorrência desleal de atividades informais. Além de coibir práticas irregulares, a operação reforça o compromisso com a organização urbana e com o equilíbrio no mercado local.



“Regularizar as atividades é mais do que uma obrigação: é uma forma de garantir que todos tenham acesso a oportunidades iguais, respeitando as regras que beneficiam a coletividade. Quando combatemos a informalidade, promovemos justiça e respeito pelo espaço público”, destacaram os organizadores.



A operação resultou na notificação de diversas irregularidades e na orientação de ambulantes para o processo de regularização. A iniciativa foi amplamente elogiada por comerciantes formalizados, que veem na fiscalização uma garantia de proteção aos seus direitos e de melhorias na experiência dos frequentadores das praias.