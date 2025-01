Agentes reforçam patrulhamento para coibir infrações e melhorar a segurança nas vias de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Agentes reforçam patrulhamento para coibir infrações e melhorar a segurança nas vias de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 06/01/2025 15:40

Rio das Ostras - Rio das Ostras está ampliando as iniciativas de ordenamento urbano com foco em segurança viária e redução de acidentes de trânsito. Sob a liderança da Secretaria de Ordem Pública, o planejamento inclui medidas estratégicas para reorganizar o tráfego, coibir irregularidades e assegurar maior tranquilidade aos moradores e visitantes.

Entre as ações implementadas, destaca-se o reforço do efetivo da Guarda Municipal, que agora conta com agentes redistribuídos de funções internas para patrulhamento em áreas de maior risco. Regiões como Costa Azul, Centro e Cidade Praiana, mapeadas com base em dados de acidentes, estão recebendo atenção especial. As orlas e a Lagoa do Iriri também são pontos prioritários no monitoramento.

Uma novidade é a implementação do patrulhamento em duplas, conhecido como “Cosme e Damião”, com agentes monitorando a rodovia para prevenir infrações. Entre os principais alvos estão as conversões proibidas e o uso irregular de capacetes por motociclistas, práticas que aumentam o risco de acidentes.

Além das operações no trânsito, a Guarda Municipal atua em conjunto com a Polícia Militar e a Delegacia de Polícia, com foco na identificação de irregularidades e na abordagem de pessoas procuradas pela Justiça. Essa integração busca fortalecer a segurança pública em diferentes frentes.

A estratégia tem como meta reduzir significativamente os índices de letalidade no trânsito, promover maior organização e garantir fluidez nas vias da cidade. “Estamos priorizando a segurança da população e o combate às infrações. O trânsito organizado é resultado do esforço conjunto entre poder público e cidadãos”, destacaram os responsáveis pela ação.