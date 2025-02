Taxa de ocupação chega a 96% no fim de semana do Sesc Verão - Foto: Divulgação

Taxa de ocupação chega a 96% no fim de semana do Sesc VerãoFoto: Divulgação

Publicado 03/02/2025 16:03

Rio das Ostras - O Sesc Verão 2025 vem se consolidando como um dos principais motores econômicos de Rio das Ostras durante a alta temporada. No último fim de semana, os shows de Alcione e Jammil e Uma Noites atraíram uma multidão e elevaram a taxa de ocupação dos hotéis a 96%, consolidando a cidade como um dos destinos mais procurados do litoral fluminense nesta época do ano.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo estima que o impacto financeiro ultrapasse R$ 40 milhões, beneficiando diretamente os setores de gastronomia e hotelaria. O evento também impulsiona diversos segmentos, gerando empregos e fortalecendo o comércio local. A movimentação intensa se concentra na Área de Eventos de Costazul, onde bares, restaurantes e food bikes registram aumento significativo no fluxo de clientes.

Além disso, o programa Renda Alternativa permite que trabalhadores ampliem sua renda com a venda de produtos e serviços no local. O impacto se reflete ainda na geração de empregos temporários: somente para os shows realizados no “Camping”, cerca de 300 profissionais foram contratados para atuar em segurança, limpeza, iluminação, som e palco.