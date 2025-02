Incentivo ao plantio do feijão pode aumentar produção em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Incentivo ao plantio do feijão pode aumentar produção em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 01/02/2025 20:06

Rio das Ostras - Rio das Ostras está fortalecendo a agricultura local com a retomada do apoio técnico ao plantio de feijão, em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro). A iniciativa visa recuperar a produção, que já alcançou mais de 150 toneladas em safras passadas, mas despencou para apenas 6 toneladas no último ano.

Durante reunião na Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, o secretário Ricardo Torres e o pesquisador Benedito Fernandes de Souza Filho, da Pesagro, discutiram a reativação da parceria que impulsionava o setor e era celebrada na tradicional Festa do Feijão, em Cantagalo. A expectativa é que, com plantio iniciado em março, a safra ultrapasse 30 toneladas, um aumento de mais de 400%.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a agricultura familiar, garantindo suporte técnico para melhorar a produtividade de pequenos produtores.