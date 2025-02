Atualização cadastral busca mais segurança no transporte coletivo de Rio das Ostras - Foto: Douglas Smmithy

Atualização cadastral busca mais segurança no transporte coletivo de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 01/02/2025 19:56

Rio das Ostras - A Secretaria Municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana de Rio das Ostras convocou todos os motoristas auxiliares do transporte coletivo para atualização cadastral. A medida, determinada pela Portaria 001/2025, publicada no Jornal Oficial nº 1785, tem como objetivo garantir maior segurança e qualidade no serviço prestado à população.

Apenas condutores devidamente cadastrados poderão operar os veículos do sistema municipal. O recadastramento acontece na sede da Sectran, na Rua Niterói, 2099, em dois horários: das 8h às 11h e das 14h às 16h. Os motoristas devem apresentar documentos como CNH atualizada, comprovante de residência, certidões criminais, CNIS e carteira do curso TCP.

A Secretaria também notificou permissionários e operadores sobre a exigência da regularização. O secretário Alexandre Pitombo reforçou que muitos veículos têm sido flagrados sem documentação e que o recadastramento é essencial para melhorar a fiscalização e garantir um serviço mais seguro.