Moto sem identificação é apreendida durante patrulhamento em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 03/02/2025 14:36 | Atualizado 03/02/2025 14:37

Rio das Ostras - Durante um patrulhamento de rotina na Avenida Costa Azul, no bairro Costazul, em Rio das Ostras, policiais militares apreenderam uma motocicleta sem placa, número de chassi ou identificação do motor. A abordagem aconteceu após a guarnição notar que o condutor trafegava na contramão.

Ao constatar que o veículo não possuía qualquer identificação, os agentes conduziram o suspeito à 128ª Delegacia de Polícia para averiguação. Após análise da autoridade policial, o homem permaneceu preso com base no artigo 311 do Código Penal, que trata de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia técnica, já que não foi possível determinar sua origem.

A polícia segue investigando se o veículo era utilizado em ações criminosas na região.