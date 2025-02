Os projetos oferecidos buscam atender às necessidades de quem deseja concluir a alfabetização - Foto: Divulgação

Publicado 10/02/2025 20:01 | Atualizado 10/02/2025 20:02

Rio das Ostras - Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras oferece alfabetização, reforço escolar para o 1º ao 6º ano do ensino fundamental e preparação para vestibulares; matrículas presenciais começam no dia 24 de fevereiro

O Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro) inicia nesta terça-feira (11), o período de inscrições para seus projetos educacionais gratuitos.

Voltados para pessoas de diversas idades, os cursos incluem alfabetização, reforço escolar para alunos do 1º ao 6º ano do ensino fundamental e preparação para vestibulares. As aulas estão previstas para começar no dia 11 de março de 2025.

As inscrições online seguem até o dia 23 de fevereiro, e as matrículas presenciais serão realizadas de 24 de fevereiro a 7 de março, das 13h às 18h, na sede do Cepro, localizada na Avenida das Flores, nº 394, no bairro Âncora, em Rio das Ostras.

Inscrições e matrícula

As inscrições para os projetos podem ser realizadas de forma online até o dia 23 de fevereiro, por meio de um formulário disponibilizado pelo Cepro. Para confirmar a vaga, o participante deve comparecer à sede da instituição entre os dias 24 de fevereiro e 7 de março, munido dos documentos necessários, como identidade, CPF, comprovante de residência e histórico escolar.

A presidente do Cepro, Guilhermina Rocha, explicou que o processo presencial é essencial para organizar as turmas de acordo com a demanda.

“Precisamos garantir que cada participante receba o suporte necessário durante as atividades”, afirmou Guilhermina.

O Cepro é uma organização sem fins lucrativos que há anos atua na promoção de oportunidades educacionais gratuitas para a comunidade local. Os projetos oferecidos buscam atender às necessidades de quem deseja concluir a alfabetização, melhorar o desempenho escolar ou se preparar para vestibulares e outros processos seletivos.

A presidente destacou a relevância da iniciativa. “Queremos oferecer caminhos para que jovens e adultos possam construir um futuro melhor. A educação é a chave para transformar vidas e comunidades inteiras”, concluiu.

Serviço:

Período de inscrição:

•Online: de 11/02/2025 a 23/02/2025

•Matrícula presencial: de 24/02/2025 a 07/03/2025, das 13h às 18h

Início das aulas:

11/03/2025

Local:

Sede do Cepro – Avenida das Flores, nº 394, bairro Âncora, Rio das Ostras/RJ

Mais informações e formulário de inscrição:

https://forms.gle/YHqnPbPr54u2w7B97