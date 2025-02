Cidade resgata organização e dignidade com operação que combate anos de abandono - Foto: Reprodução

Cidade resgata organização e dignidade com operação que combate anos de abandonoFoto: Reprodução

Publicado 09/02/2025 20:37

Cidade resgata organização e dignidade com operação que combate anos de abandono Foto: Reprodução

Cidade resgata organização e dignidade com operação que combate anos de abandono Foto: Reprodução

O cenário de descaso e sujeira que dominou Rio das Ostras nos últimos anos está ficando para trás. O município, que enfrentava ruas tomadas por lixo acumulado, entulho espalhado e terrenos com descarte irregular, vive agora uma nova realidade graças ao maior mutirão de limpeza já realizado na cidade. Com equipes reforçadas, novas máquinas e um planejamento eficiente, a ação está mudando o cotidiano da população, trazendo mais segurança, qualidade de vida e organização para todos.“Iniciamos o maior mutirão de limpeza que Rio das Ostras já viu! Duplicamos a força de trabalho, estruturamos um planejamento estratégico com equipes atuando em toda a cidade e ampliamos o número de máquinas, ferramentas e equipamentos. Agora é trabalho pesado para devolver o orgulho de ver nossa cidade limpa e organizada. A sujeira do passado ficou para trás. Agora, Rio das Ostras brilha de novo”, afirmou o prefeito Carlos Augusto Balthazar.A mobilização incluiu a remoção de toneladas de resíduos, a recuperação de vias e espaços públicos antes degradados, além da limpeza e manutenção de áreas verdes, praias e calçadas. Caminhões e tratores atuam diariamente para garantir que a sujeira do passado não volte a comprometer o bem-estar dos moradores.Ainda de acordo com o prefeito, o apoio da população é essencial. “Precisamos de você! A cidade sempre foi exemplo de beleza e conservação porque cada morador fazia sua parte. Vamos retomar esse compromisso juntos? Evite descartar lixo irregularmente, denuncie quem não respeita o espaço público e colabore para manter nosso município sempre limpo”, ressaltou.Moradores que antes conviviam com lixo acumulado nas esquinas e mato alto agora reconhecem a transformação. “Antes era impossível caminhar por algumas ruas sem encontrar entulho e sujeira espalhada. Agora, vemos a cidade respirando de novo, limpa e organizada. Dá gosto de morar aqui novamente”, contou a comerciante Ana Silva.O aposentado João Mendes também elogiou o impacto do mutirão. “Moro aqui há mais de 20 anos e nunca vi um trabalho desse nível. A prefeitura realmente arregaçou as mangas e fez acontecer. Isso sim é compromisso com o povo”, disse.A nova fase de Rio das Ostras não depende apenas do poder público. A prefeitura reforça o pedido para que a população colabore com a manutenção da limpeza, respeitando horários de coleta, denunciando descartes irregulares e ajudando a preservar os espaços públicos. Com esforço conjunto, o município segue avançando para se tornar um exemplo de conservação e organização.