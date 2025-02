Ações acontecem nas areias da praia de Costazul no próximo final de semana - Foto: Douglas Smmithy

Ações acontecem nas areias da praia de Costazul no próximo final de semanaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 07/02/2025 13:19

Rio das Ostras - A Arena Sesc Verão, localizada na Praia de Costazul, em Rio das Ostras, continua com sua programação recheada de atrações para todos os gostos e idades. O espaço está sendo palco de uma intensa agenda de vivências esportivas, apresentações culturais e ações de educação ambiental, que têm conquistado tanto moradores quanto turistas em busca de experiências ao ar livre.

Neste sábado (8), a partir das 15h, as clínicas esportivas serão os destaques da tarde. O público terá a oportunidade de participar de clínicas de vôlei, ministradas pelo time do Sesc Flamengo, e de tênis de mesa com o renomado multicampeão Hugo Hoyama. Além disso, a Aquavibre e o grupo cultural Festa e Folia nas Alturas também prometem agitar a programação com apresentações vibrantes.

No domingo (9), a partir das 15h, o palco principal será ocupado pelo espetáculo "O Menor Circo do Mundo", uma atração que promete encantar tanto adultos quanto crianças com uma performance única e divertida.

Outro destaque do evento é a exposição interativa “Sintonize com o Verão”, que ocorre aos sábados e domingos, a partir das 9h. O público poderá explorar práticas integrativas e complementares focadas em promover saúde e bem-estar, oferecendo dicas de como cuidar do corpo e da mente no verão.

A sustentabilidade também está no centro das ações da Arena. A Retorna Machine, instalada no local, incentiva a coleta de materiais recicláveis, promovendo o descarte responsável. Desenvolvida pelo Instituto Fecomércio de Sustentabilidade (IFeS), a iniciativa contribui para a economia circular, destinando os resíduos para cooperativas de catadores.

O evento gratuito já é considerado uma das principais atrações do verão na Região dos Lagos, reunindo esporte, cultura e conscientização ambiental em um só lugar.

O Sesc Verão 2025 conta com o apoio de diversas instituições locais, como Sepavolá, SAAE, Rio+ Saneamento, Giga Mais (internet), 7 Vargas, Nova Estrela, Paiol, Escola Aprovado e Botica de Rossi.