Nova sinalização de segurança está sendo instalada nas praias de Rio das Ostras, com foco na proteção dos frequentadores e praticantes de esportes aquáticos - Foto: Divulgação

Publicado 07/02/2025 12:58 | Atualizado 07/02/2025 12:59

Rio das Ostras - A Coordenadoria de Defesa Civil de Rio das Ostras iniciou, o processo de reinstalação de placas de sinalização nas praias do município, com o objetivo de aumentar a segurança de banhistas, surfistas e pescadores. O trabalho já contemplou a instalação de aproximadamente 10 placas alertando para a proibição de mergulho no Emissário e para o risco de correnteza nas praias da Boca da Barra e Tartaruga.

Essa ação integra um plano de monitoramento contínuo das 17 praias da cidade e adota padrões internacionais, indicando áreas de perigo, como correntezas fortes e locais onde o mergulho é proibido, além de outras informações relevantes para os frequentadores da orla.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, a reinstalação das placas visa garantir um ambiente mais seguro, mas ele reforçou a importância do comprometimento da população. “As placas se deterioraram com o tempo e algumas foram removidas por pessoas não conscientes. Estamos colocando as novas para assegurar que todos estejam cientes dos riscos, mas é essencial que as orientações sejam seguidas para que todos possam desfrutar das praias com mais segurança”, destacou o coordenador.

Em meio à instalação, moradores e turistas celebraram a iniciativa. “Essas placas são muito importantes para quem vem à praia e não conhece os perigos. Agora, temos mais tranquilidade para aproveitar o dia com mais segurança”, comentou João da Silva, morador local.

Já a turista Mariana Costa afirmou: “É ótimo ver a cidade investindo em segurança. Isso nos dá mais confiança para praticar esportes e até para relaxar na água sabendo que as orientações estão ali para nos proteger.”

Até o final da semana, a Defesa Civil pretende instalar um total de 35 placas de sinalização.