Governador Cláudio Castro e o prefeito Carlos Augusto Balthazar anunciam reforço na segurança de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 12:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras receberá, nos próximos dias, uma base do programa Segurança Presente, reforçando a atuação policial na cidade. O anúncio foi feito pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante um encontro com o prefeito Carlos Augusto Balthazar. Além da nova base, o município terá um incremento no efetivo policial, visando suprir a defasagem acumulada nos últimos anos.

Durante a reunião, o governador destacou a relevância de Rio das Ostras para a economia do estado e garantiu que o reforço na segurança será implementado o quanto antes. Segundo ele, além da chegada do Segurança Presente, a cidade contará com a reativação dos Grupamentos de Ações Táticas (GATs) e a reposição de policiais assim que a próxima turma da Polícia Militar for formada.

Carlos Augusto celebrou a conquista e ressaltou a importância da medida para a população. Ele também convidou o governador para visitar o município assim que os projetos estiverem concluídos.

O programa Segurança Presente atua como um policiamento de proximidade, aumentando a sensação de segurança e garantindo a presença constante de agentes nas ruas. Em Rio das Ostras, a base será instalada na região central, com foco na redução da criminalidade e na ampliação da tranquilidade para moradores e visitantes.