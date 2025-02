Polícia apreende drogas e objetos suspeitos durante abordagem a veículo em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 10:33

Rio das Ostras - Policiais militares do Patamo, em conjunto com o Setor Índia da 3ª CIA, realizaram uma operação na Rua R.B, no bairro Mar do Norte, em Rio das Ostras, após denúncias de homens armados circulando pela região com roupas camufladas.



Ao chegarem ao local, os agentes identificaram um veículo Renault Duster prata, de placa FQB3I21, com dois ocupantes que, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir. Após serem abordados, os suspeitos passaram por revista pessoal, e o interior do automóvel foi inspecionado.

Dentro da bolsa de um dos envolvidos, os policiais encontraram uma quantidade significativa de drogas, ainda a ser contabilizada, além de três celulares, um cordão e um relógio.



Os suspeitos foram conduzidos à 123ª Delegacia de Polícia para investigação e demais procedimentos legais.