Vereador Rodrigo da Aposentadoria defende mais transparência na cobrança de tarifas e investimentos no saneamentoFoto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 09:38

Rio das Ostras - A Câmara Municipal de Rio das Ostras, aprovou, na segunda-feira (10), o requerimento do vereador Rodrigo da Aposentadoria para a convocação do Superintendente Regional de Operações da Rio + Saneamento, Christian Portugal. A solicitação tem como objetivo esclarecer os critérios adotados na cobrança das tarifas de água e esgoto, além de detalhar os planos de ampliação das redes de abastecimento e coleta na cidade.

“A população precisa saber como os valores das contas são calculados e quais investimentos estão previstos para melhorar o serviço. Nosso compromisso é fiscalizar e garantir que esses serviços essenciais sejam prestados com transparência e qualidade”, afirmou Rodrigo da Aposentadoria.

O vereador também reforçou a necessidade de avaliar se os valores cobrados são compatíveis com a qualidade do serviço oferecido e se os investimentos planejados estão realmente sendo aplicados. Com a aprovação do requerimento, a expectativa é que a audiência ocorra em breve, trazendo esclarecimentos sobre o funcionamento da concessionária e suas ações para a cidade.