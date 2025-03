Cadastro para Carteira Municipal do Artesão busca incentivar e fortalecer a identidade cultural de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Cadastro para Carteira Municipal do Artesão busca incentivar e fortalecer a identidade cultural de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 18:28

Rio das Ostras - Os artesãos de Rio das Ostras terão a oportunidade de formalizar suas atividades e ampliar suas possibilidades de atuação. O cadastramento para a emissão da Carteira Municipal do Artesão acontece entre os dias 25 de março e 25 de abril, na Casa de Cultura Bento Costa Júnior, situada na rua Doutor Bento Costa Júnior, nº 70, no Centro. O atendimento será realizado das 9h às 15h, com distribuição de senhas até às 13h, garantindo um fluxo organizado para os interessados.



A Carteira Municipal do Artesão é um documento que reconhece oficialmente a atividade artesanal, fortalecendo a identidade cultural do município e proporcionando vantagens para os profissionais do setor. Além de facilitar a participação em feiras e eventos municipais, o documento pode servir como comprovação de atividade para obtenção de linhas de crédito e apoio em iniciativas voltadas ao setor cultural.



O cadastro está disponível para moradores da cidade há pelo menos um ano, com idade mínima de 16 anos. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs), podem solicitar a carteira. Essa iniciativa busca incentivar o crescimento do artesanato local e proporcionar maior profissionalização para os trabalhadores da área.



Caso o artesão não possua comprovante de residência em seu nome, poderá apresentar uma declaração assinada por uma pessoa que resida no mesmo endereço e possa atestar sua moradia. O modelo da declaração está disponível no Jornal Oficial do Município, edição nº 1804, publicada em 21 de março de 2025. Nesse caso, também será necessário apresentar o comprovante de residência da pessoa que assinou a declaração.



A iniciativa reforça a importância do artesanato para a economia criativa e o desenvolvimento cultural da cidade, permitindo que os artistas locais tenham maior visibilidade e acesso a novas oportunidades.



Documentação necessária:

Para efetivar o cadastro, os interessados devem apresentar:

- Documento oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho);

- CPF, caso não conste no documento de identidade;

- Comprovante de residência recente, emitido há no máximo 60 dias;

- Uma foto 3×4 recente;

- Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), para aqueles que possuem MEI;

- Foto de uma peça artesanal finalizada para cada matéria-prima ou técnica que será cadastrada.