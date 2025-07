Debates sobre violência e direitos mobilizaram centenas de pessoas na conferência municipal em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Debates sobre violência e direitos mobilizaram centenas de pessoas na conferência municipal em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 24/07/2025 18:36 | Atualizado 24/07/2025 18:37

Rio das Ostras - A 4ª Conferência de Políticas Públicas para Mulheres de Rio das Ostras reuniu, nesta semana, cerca de 470 participantes entre representantes do poder público, sociedade civil e lideranças femininas. O encontro, que teve recorde de público, tratou de temas centrais como o combate à violência de gênero, ampliação de direitos e fortalecimento de políticas públicas voltadas às mulheres.

O evento contou com a presença da coordenadora de Parcerias Regionais da Embratur, Fátima Pacheco, além de autoridades municipais e estaduais, como membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil, OAB e representantes de cidades vizinhas. Durante a programação, foram discutidos seis eixos temáticos, com encaminhamento de propostas que serão levadas à Conferência Estadual entre os dias 22 e 24 de agosto.

Para a coordenadora da Proteção Social Especial, Clecia Andrade, o desafio principal continua sendo o enfrentamento à violência contra a mulher, mas outras questões igualmente urgentes, como acesso à saúde e participação política, também foram debatidas. “Estamos lutando por políticas públicas, mas, para isso, precisamos estar vivas. Todos precisam assumir responsabilidade. Essa foi a nossa maior conferência do ano”, afirmou.

A conferência teve presença expressiva de nomes como a promotora Taisi Ostini, a defensora Raquel Lopes, o delegado Adriano Leão, a presidente da Comissão da Mulher da OAB, Esmeralda Paes, e a secretária de Assistência Social de Casimiro de Abreu, Priscila Bonifácio. Também participaram a primeira-dama e secretária de Gestão Pública, Márcia Almeida, e integrantes do Conselho dos Direitos da Mulher, Patrulha Maria da Penha e outras lideranças locais.

Após o encerramento, o prefeito Carlos Augusto destacou, nas redes sociais, a força do evento. “Foi mais do que uma conferência. Foi um momento de escuta e coragem para enfrentar realidades duras como a violência e buscar soluções. Essa participação ativa da sociedade mostra que estamos no caminho certo”, declarou.

O prefeito aproveitou para anunciar o lançamento do programa Segurança Presente em Rio das Ostras, previsto para a próxima semana. “Segurança também é cuidado. Vamos praticamente dobrar o efetivo da Polícia Militar nas ruas. Garantir políticas públicas é essencial, mas antes disso, precisamos assegurar o básico: o direito de viver”, completou.