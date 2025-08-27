Programa Detran Presente levou serviços e anunciou novidades para Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras vai ganhar posto de vistoria de veículos em novembro
Anúncio foi feito durante edição do Detran Presente que atendeu mais de mil pessoas na cidade
Rio das Ostras vai ganhar posto de vistoria de veículos em novembro
Anúncio foi feito durante edição do Detran Presente que atendeu mais de mil pessoas na cidade
Costa do Sol une forças para fortalecer turismo regional
Encontro em Maricá reúne secretários e define ações conjuntas para integrar cidades do litoral
Câmara de Araruama se prepara para julgamento das contas de ex-prefeita
Rejeição pode tornar Lívia de Chiquinho (PODE) inelegível por oito anos, assim como ocorreu com seu marido e ex-prefeito, Chiquinho da Educação (PODE)
Prefeito de Arraial do Cabo entrega van inclusiva para atender Casa do Autista
Ação faz parte da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e teve a presença também do vice-prefeito, secretários, marcando reforço às políticas públicas de inclusão
Ex-prefeito de Iguaba toma posse como consultor da Comissão de Ciências Políticas e Economia da OAB-RJ
Vantoil Martins, atualmente secretário de Desenvolvimento Econômico do município iguabense, assumiu a função em solenidade no Rio, que contou com autoridades da Ordem dos Advogados do Brasil e lideranças políticas
Prefeito de Cabo Frio busca apoio de Cláudio Castro para saúde, turismo e infraestrutura
Reunião ocorreu um dia após Dr Serginho (PL) assinar decreto que extinguiu secretarias e cortou gastos por queda na arrecadação de royalties
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.