Programa Detran Presente levou serviços e anunciou novidades para Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2025 18:37 | Atualizado 27/08/2025 18:37

Rio das Ostras - Rio das Ostras vai receber, em novembro, um posto de vistoria de veículos do Detran RJ. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Vinicius Farah, durante a edição do programa Detran Presente realizada na cidade na terça-feira, 26, que reuniu centenas de moradores em busca de serviços.

O mutirão atendeu cerca de 1200 pessoas no posto do órgão, localizado na Rua Campo de Anchova, no Loteamento Atlântica. Entre os serviços mais procurados estavam a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, a regularização da Carteira Nacional de Habilitação, transferência de veículos, vistorias, emplacamentos e recursos de multas. Todos os atendimentos foram feitos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Para o prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto Balthazar, a instalação do posto de vistoria representa um avanço esperado pela população. Segundo ele, motoristas da cidade precisavam se deslocar a municípios vizinhos, como Casimiro de Abreu e Macaé, para realizar o procedimento. “É uma conquista importante que vai beneficiar diretamente os moradores e reduzir deslocamentos”, afirmou.

O novo espaço também será voltado à inclusão. De acordo com Vinicius Farah, o posto será o segundo do Estado a oferecer aulas práticas adaptadas para pessoas com deficiência. “Rio das Ostras é uma das cidades que mais crescem no Estado e merece um equipamento moderno, que atenderá toda a região. Essa iniciativa desburocratiza o atendimento e aproxima o Detran da população”, destacou.

Entre os moradores que aproveitaram a ação estava Tailan Page, acompanhado da esposa e dos três filhos. A família conseguiu emitir documentos e migrar para o novo modelo de identidade. “Foi um alívio resolver tudo aqui, sem dificuldade e com ótimo atendimento”, contou. O motociclista Isaque Alves também comemorou. “Ia precisar ir a Casimiro de Abreu para a vistoria da minha moto, mas consegui fazer aqui mesmo. Economizei tempo e dinheiro”, disse.

A edição do Detran Presente em Rio das Ostras também contou com a presença do deputado estadual Giovani Ratinho, do vice-presidente do Detran RJ, André Monica, além de vereadores do município.