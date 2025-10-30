Nico Rezende promete embalar o público com sucessos que passeiam entre o jazz e o pop, em um show cheio de emoção e nostalgia - Foto: Divulgação

Publicado 30/10/2025 13:27

Rio das Ostras - O pôr do sol de sábado vai ganhar trilha sonora especial em Rio das Ostras. A partir das 16h30, a Concha Acústica da Praça São Pedro recebe a nova edição do Rio das Ostras Instrumental, um projeto que celebra a boa música e o talento de artistas brasileiros. Desta vez, o público poderá curtir as apresentações gratuitas de Daniele Souza e Nico Rezende, em uma noite que promete emoção, técnica e muita qualidade sonora.

Com uma voz marcante e presença envolvente, Daniele Souza abre o evento com um repertório que passeia por composições próprias e releituras de clássicos da MPB. No palco, a cantora revisita nomes como Marisa Monte, Elis Regina e Renato Teixeira, imprimindo sua identidade a cada nota.

Em seguida, é a vez de Nico Rezende encantar o público com o show Do Jazz ao Pop. Ao lado de um quinteto de músicos e do inseparável piano, o cantor e compositor apresenta um repertório sofisticado que vai de Chet Baker aos hits dos anos 80, revisitando momentos marcantes da música nacional e internacional.

Criado em 2002, o Rio das Ostras Instrumental é reconhecido por ser o embrião do consagrado Rio das Ostras Jazz & Blues Festival. O projeto mantém viva a tradição da cidade como palco de grandes nomes da música instrumental, sempre com acesso gratuito e qualidade de ponta.

A edição 2025 conta com o apoio da Fundação de Cultura e é viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ENEL, da Secretaria de Estado de Turismo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.