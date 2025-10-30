Nico Rezende promete embalar o público com sucessos que passeiam entre o jazz e o pop, em um show cheio de emoção e nostalgiaFoto: Divulgação
Nico Rezende comanda noite de jazz e MPB em nova edição do Rio das Ostras Instrumental
Evento gratuito reúne o talento de Daniele Souza e o piano marcante de Nico Rezende neste sábado (1º), na Concha Acústica da Praça São Pedro
Renovação de matrículas em Rio das Ostras começa dia 4 de novembro
Período vai até 26 de novembro e garante a vaga dos alunos da rede municipal para o ano letivo de 2026
Prefeito de Búzios vai ao Guarujá para receber certificação internacional da Bandeira Azul
Alexandre Martins (REP), acompanhado da primeira-dama, Daniele Martins, participa da cerimônia nacional que reconhece quatro praias buzianas com o selo de qualidade ambiental pra temporada 2025/2026
Espetáculo "Musicaos" transforma Halloween em noite de terror e rock no Teatro Joel Barcellos
Entre sangue falso, gargalhadas e canções ao vivo, o Coletivo Musicaos promete arrepiar o público de Rio das Ostras com o irreverente "Trinca-Ferro e seus Contos de Terror"
Dr Serginho (PL) intensifica agenda e viaja a Brasília na próxima semana
Prefeito de Cabo Frio fica dois dias na capital federal, em busca de emendas. Já nesta quinta (30), ele vai ministrar a primeira aula da Escola de Gestão Pública, no auditório da Prefeitura
Prefeita de Araruama celebra o Dia do Servidor com grande festa
Daniela Soares (PL) agradeceu o empenho dos servidores municipais e antecipou entusiasmo com a Expo Agro 2025, que promete movimentar a Região dos Lagos
