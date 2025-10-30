Responsáveis devem comparecer às escolas para confirmar dados e garantir a vaga dos alunos - Foto: Ilustração

Responsáveis devem comparecer às escolas para confirmar dados e garantir a vaga dos alunosFoto: Ilustração

Publicado 30/10/2025 13:27

Macaé - O período de renovação das matrículas na rede municipal de ensino de Rio das Ostras começa no dia 4 de novembro e segue até o dia 26, de segunda a sexta-feira. A etapa é obrigatória para garantir a vaga dos estudantes no ano letivo de 2026.

Durante o processo, os responsáveis legais, ou os próprios alunos, quando maiores de 18 anos, devem comparecer às secretarias das escolas onde estudam para confirmar ou atualizar os dados cadastrais, como endereço, telefone, CPF, e-mail e informações do Bolsa Família, quando houver.

Também será necessário validar a declaração de raça e cor, conforme a Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais, além de assinar os termos de autorização para uso de imagem e avaliação antropométrica, que inclui o acompanhamento de peso, altura e aplicação de flúor feita por profissionais da Secretaria de Saúde.

Caso o responsável não possa comparecer pessoalmente, é possível preencher o documento “Autorização para Renovação de Matrícula”, disponível no Jornal Oficial nº 1.879, publicado no dia 24 de outubro.

Os alunos que estão concluindo o último ano oferecido na escola em que estudam serão transferidos automaticamente para uma nova unidade entre os dias 6 e 8 de janeiro de 2026, sem necessidade de novo cadastro.

Com a proximidade do fim do ano letivo, a renovação de matrícula é essencial para garantir a continuidade do aprendizado e facilitar o planejamento da rede municipal para o próximo ano.