Público se prepara para mais uma edição da Festa do Feijão, marcada por música, culinária e reconhecimento aos agricultores - Foto: Ilustração

Público se prepara para mais uma edição da Festa do Feijão, marcada por música, culinária e reconhecimento aos agricultoresFoto: Ilustração

Publicado 14/11/2025 10:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras coloca o coração em Cantagalo para viver a XVI Festa do Feijão, entre os dias 21 e 23 de novembro, no Espaço Pau Brasil. A celebração anual, que virou símbolo da agricultura familiar, pretende reunir moradores e visitantes em três dias de sabores fortes, música animada e tradição. A festa carrega memória, trabalho de quem planta e orgulho de ver a terra dando resultado.

O início da programação está marcado para sexta-feira, 21, às 18h, com o Concurso Rainha da Colheita e Princesinha da Colheita. Jovens da comunidade disputam a faixa que representa beleza, simpatia e a força feminina no campo. A partir de sábado e domingo, ao meio-dia, a praça de alimentação funciona com pratos feitos à base de feijão, além de feijoada e quitutes preparados pelos comerciantes locais. Expositores de artesanato ocupam o espaço com peças que carregam identidade e história.

A música embala o público desde a primeira noite. Rafael Spitz abre o palco às 19h30 da sexta-feira com clássicos do pagode. Logo depois, às 21h30, Samara Souza e Banda ditam o clima com repertório de MPB, sertanejo, forró e samba. O sábado começa às 13h com a Bateria da Imperatriz Leopoldinense, que promete levantar o público com o ritmo envolvente da escola. O grupo Mr. Brazuca continua a tarde no mesmo embalo. À noite, às 20h, Rafael Spitz retorna com sucessos sertanejos.

O domingo fecha a programação celebrando quem faz a festa acontecer desde a terra: os agricultores. A Premiação dos Produtores começa às 12h e reconhece o trabalho de quem dedicou tempo e força para garantir a safra de 2025. Às 15h, o trio Florrozeiras coloca o forró para comandar a tarde. Às 18h, Nenel do Forró e Bruno Santos encerram o evento misturando tradição e sonoridade moderna.

A edição deste ano conta com patrocínio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e TurisRio, produção da Rio Mais Criativo e apoio da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Prefeitura e Câmara Municipal.

A safra de 2025 é motivo de comemoração. O Projeto Feijão, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca com apoio da Emater-Rio, alcançou cerca de 8,2 toneladas colhidas em mais de 12 hectares. O resultado expressivo, com produtividade de 677 quilos por hectare, marca a recuperação do setor após um período de equipamentos danificados e desmotivação entre produtores.