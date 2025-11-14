Agentes verificam veículos durante a operação de fiscalização no Centro de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Fiscalização identifica irregularidades e reforça segurança no serviço de táxi em Rio das Ostras
Ação no Centro autua motoristas e reafirma o compromisso do Município com a qualidade do transporte e a proteção dos passageiros
Festa do Feijão promete movimentar Cantagalo com sabor, música e tradição
Evento marca a safra de 2025, valoriza produtores locais e reúne programação cultural que mistura samba, pagode, MPB e forró
Fiscalização identifica irregularidades e reforça segurança no serviço de táxi em Rio das Ostras
Ação no Centro autua motoristas e reafirma o compromisso do Município com a qualidade do transporte e a proteção dos passageiros
FLiRO transforma Rio das Ostras em um mergulho literário para estudantes e educadores
Feira reúne oficinas, experiências inclusivas, apresentações artísticas e exposições que celebram leitura, diversidade e criatividade
Carlos Augusto destaca ações contra barricadas e reforça compromisso com segurança em Rio das Ostras
Prefeito elogia plano estadual de enfrentamento ao crime e ressalta importância de garantir o direito de ir e vir da população
Prefeito Alexandre Martins alinha plano de segurança para os 30 anos de Búzios
Encontro definiu ações integradas também no trânsito e fiscalização para garantir tranquilidade durante as comemorações
Câmara marca 410 anos de Cabo Frio com devolução de R$ 5 milhões
Sessão solene reforça parceria entre os poderes e homenageia personalidades que contribuem para o desenvolvimento da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.