Agentes verificam veículos durante a operação de fiscalização no Centro de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 10:17

Rio das Ostras - A Secretaria de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana de Rio das Ostras intensifica o olhar sobre o serviço de táxi para garantir que quem depende do transporte circule com segurança e confiança. Na quarta-feira, 12, uma nova operação no Centro reuniu agentes para avaliar as condições dos veículos e o cumprimento das normas por parte dos permissionários. A ação, que movimentou o trânsito na região, teve como foco preservar vidas e manter a qualidade do serviço oferecido aos passageiros.

Durante a fiscalização, dois motoristas foram autuados. Um deles estava com a documentação do veículo em atraso, enquanto o outro circulava com pneus em situação inadequada, colocando em risco quem utiliza o táxi para trabalhar, estudar ou se deslocar pela cidade. A equipe reforça que cada detalhe importa quando se trata de segurança.

Além do recadastramento dos permissionários realizado ao longo do ano, a Secretaria afirma que o trabalho de fiscalização é contínuo e essencial para manter o transporte por táxi dentro dos padrões exigidos. A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.