Equipes ambientais trabalham na contenção da área após a tentativa de abertura irregular da Lagoa de IriryFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:47

Rio das Ostras - A manhã desta terça (25), ganhou tensão na região da Lagoa de Iriry. A Guarda Ambiental de Rio das Ostras flagrou uma movimentação estranha na areia que separa a lagoa do mar e descobriu uma tentativa clandestina de abrir a barra. A cena acendeu o alerta entre os agentes, que correram para impedir um dano que poderia alterar o equilíbrio de um dos cartões postais mais sensíveis da cidade.

A partir das denúncias recebidas, uma máquina foi enviada para recompor a área afetada e garantir que a água não fosse desviada à força. O monitoramento segue permanente no ponto de acesso para evitar novas investidas. Enquanto isso, outro desafio apareceu. Com a mudança da direção dos ventos, as macrófitas que nos últimos dias avançaram sobre a barra retornaram para o trecho acima da ecobarreira, que havia se soltado. As equipes do Meio Ambiente e da subsecretaria de Serviços Públicos trabalham juntas para fixar novamente a estrutura.

A abertura artificial da lagoa é crime ambiental, previsto na legislação federal e municipal, pois interfere no ciclo natural das águas e ameaça fauna, flora e toda a estabilidade do ecossistema. O risco de perda ambiental é alto e o impacto pode ser irreversível quando ocorre sem estudo técnico.

Paralelamente à fiscalização, o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres, mantém tratativas com o Governo do Estado para garantir a continuidade do Projeto Limpa Rio. A intenção é reforçar o cuidado com a Lagoa de Iriry e realizar nova etapa de limpeza, ampliando a proteção dos corpos hídricos em período de clima instável.