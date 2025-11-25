Jovens procuram unidades de saúde para receber a vacina que previne infecções e tipos graves de câncerFoto: Divulgação
Rio das Ostras amplia vacinação contra HPV e convoca jovens de até 19 anos para se proteger
Aviso reforça urgência da imunização e alerta sobre riscos do vírus que ainda causa milhares de casos de câncer no Brasil
Rio das Ostras acelera prevenção e mobiliza moradores contra avanço do Aedes
Cidade entra em ritmo de verão e reforça cuidados para evitar dengue, zika e chikungunya, com ações que aproximam população e Vigilância em Saúde
Festival da Onda abre temporada de emoção e talento com 500 alunos nos palcos de Rio das Ostras
Programação segue até 8 de dezembro e reúne apresentações de música, dança e teatro que celebram a formação artística dos estudantes
Diálogo direto: Educação de Rio das Ostras abre rodada decisiva sobre reivindicações da categoria
Encontro reúne Governo e Sepe, esclarece números e projeta prazos para avanços na carreira
Ação rápida evita dano ambiental e salva a Lagoa de Iriry de abertura ilegal
Guarda Ambiental identifica movimentação suspeita e interrompe tentativa de rompimento da barra que protege a lagoa
Com presença de Benedita, PT de Cabo Frio lança diretório e dá posse a Diego da Silva
Deputada destaca papel da juventude petista e a missão do neto em reorganizar o partido na Região dos Lagos
