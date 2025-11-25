Jovens procuram unidades de saúde para receber a vacina que previne infecções e tipos graves de câncer - Foto: Divulgação

Jovens procuram unidades de saúde para receber a vacina que previne infecções e tipos graves de câncerFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:48

Rio das Ostras - Rio das Ostras colocou os holofotes sobre a saúde dos jovens e reforçou um chamado direto para quem ainda não se vacinou contra o HPV. O município divulgou, na terça-feira, (25), um alerta que amplia o prazo da campanha até dezembro e inclui adolescentes e jovens de ambos os sexos com idade até 19 anos, seguindo orientação do Ministério da Saúde. A medida busca alcançar quem perdeu o período inicial e evitar que mais famílias convivam com doenças que poderiam ser prevenidas.

A mudança foi anunciada em setembro pelo Ministério da Saúde, garantindo mais tempo para que a população procure as unidades básicas antes que, em 2026, a faixa etária volte a contemplar apenas quem tem entre 9 e 14 anos. Para os profissionais da Vigilância em Saúde, este é o momento de agir: cada dose aplicada significa uma vida protegida contra infecções que podem evoluir para câncer de colo do útero, ânus, boca ou pênis.

A Secretaria de Saúde reforça que a imunização é fundamental não só para quem recebe a vacina, mas também para reduzir a circulação do vírus. A proteção é construída a partir da criação de anticorpos que bloqueiam o contato com os tipos mais comuns do HPV. E embora a eficácia seja maior antes do início da vida sexual, a vacinação continua sendo benéfica para quem já teve contato com o vírus.

O HPV é uma Infecção Sexualmente Transmissível que atinge a pele e mucosas, podendo gerar desde verrugas genitais até tumores malignos. A vacina disponível no Brasil protege contra quatro tipos de maior incidência: 6, 11, 16 e 18.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde em outubro mostram o impacto dessa prevenção. Um estudo conduzido pela Fiocruz revelou que a vacinação reduziu em até 58 por cento os casos de câncer de colo do útero no país. Os números foram publicados pela revista científica The Lancet, após análise de registros do SUS entre 2019 e 2023.

A Secretaria de Saúde reforça que o HPV é transmitido principalmente por contato pele a pele na região genital, podendo ocorrer em relações vaginais, anais e orais. Preservativos ajudam, mas não garantem proteção total, já que não cobrem toda a área de contato. O órgão lembra ainda que não existe contágio por objetos, como toalhas ou assentos sanitários.

Com unidades de saúde distribuídas por toda a cidade, Rio das Ostras orienta que jovens procurem atendimento o quanto antes. Uma simples visita à UBS pode ser a diferença entre risco e proteção. Cada dose é uma escolha de cuidado, prevenção e futuro.