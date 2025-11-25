Alunos do Onda encantam o público na abertura do festival que encerra o ano letivo - Foto: Divulgação

Alunos do Onda encantam o público na abertura do festival que encerra o ano letivoFoto: Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:47

Rio das Ostras - O Festival da Onda começou na segunda-feira, 24, colocando Rio das Ostras em clima de celebração logo nos primeiros aplausos. A abertura marcou a chegada de mais uma edição do tradicional evento que encerra o ano letivo do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro, conhecido como Onda, e que reúne emoção, talento e a construção artística de 500 alunos.

Serão 25 apresentações até 8 de dezembro, envolvendo estudantes de três modalidades e de diferentes fases da formação. O Onda atende desde turmas iniciantes até cursos técnicos profissionalizantes, o que faz do festival uma vitrine diversa, cheia de histórias e trajetórias que se cruzam no palco. Parte das apresentações acontece na própria escola, famosa pela arquitetura que inspira o nome do espaço, e outra parte no Teatro Municipal Joel Barcellos, onde também ocorrem formaturas.

A expectativa é de manter a média de público das últimas edições, que gira em torno de 5 mil pessoas. Para muitas famílias, o festival já virou tradição e representa a oportunidade de ver de perto o resultado de meses de dedicação dos alunos.

A edição deste ano também reflete o crescimento do Onda. A unidade ampliou o número de vagas e passou de 513 para 633, um avanço superior a 23 por cento, totalizando 893 estudantes matriculados para 2025. O aumento reforça o papel da escola como espaço de formação e democratização do acesso à cultura.

A programação conta com 15 apresentações de teatro, quatro concertos musicais, mostras de instrumentos e três espetáculos de dança, incluindo a coreografia O Mágico de Oz e a apresentação de formatura das turmas. Cada noite promete entregar ao público momentos sensíveis e marcados pela força da arte na vida dos jovens da cidade.

A agenda completa está disponível no perfil do Instagram da escola, no usuário onda.cfa, e também nas redes da Fundação Rio das Ostras de Cultura.