Agentes percorrem bairros de Rio das Ostras levando orientação e checando pontos de riscoFoto: Ilustração

Publicado 25/11/2025 17:48

Rio das Ostras - Rio das Ostras vive a expectativa da chegada do verão e coloca a defesa da saúde pública como prioridade na editoria de Cidades. A poucos dias do período mais quente e movimentado do ano, o município intensifica o cuidado com moradores e turistas, reforçando medidas para impedir que o Aedes aegypti encontre espaço para se multiplicar.

A terça-feira (25), foi marcada por uma mobilização do Departamento de Vigilância em Saúde, que percorreu bairros com orientações diretas, claras e próximas da rotina da população. A ação buscou despertar atenção para o aumento das chuvas e as mudanças de temperatura, fatores que ampliam o risco de criadouros do mosquito.

Profissionais da Vigilância Sanitária explicam que o trabalho ganha força nesta época, unindo prevenção, educação e participação comunitária. Para eles, o engajamento das famílias é o maior aliado para manter a cidade protegida.

Neste fim de ano, a campanha “Não dê chance para dengue, zika e chikungunya”, do Ministério da Saúde, serve de guia para os agentes locais e reforça o papel da população. Pequenos cuidados, segundo especialistas, fazem diferença no dia a dia.

Entre as orientações estão conferir tampas de caixas d’água e lixeiras externas, manter o quintal organizado, colocar areia nos pratinhos de plantas e instalar telas de proteção nas janelas. Também vale atenção às calhas, piscinas e ralos pouco usados, que devem ser cobertos ou receber água sanitária duas vezes por semana. Bebedouros de animais precisam ser reduzidos e higienizados.

O município destaca que a prevenção é coletiva e exige compromisso de todos. Cada atitude contribui para afastar doenças e garantir um verão mais seguro.